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رياضة

صحة دمياط تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للاعب كفر الشيخ وتؤكد: حرجة للغاية

محمد شوقي لاعب كفر
محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط في بيان رسمي، تطورات الحالة الصحية لـ محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام القزازين في دوري القسم الثاني. 

وقالت المديرية في بيانها الرسمي: “فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم فإنه يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط ”.

وأضاف البيان أنه تم استقبال اللاعب الذي وصل بزرقة شديدة وتوقف قلب اللاعب وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد ١٥ دقيقة.

وأكمل: “ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة ٣٠ دقيقة واستجاب اللاعب وتم إجراء صدمات كهربائية ووضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة”. 

وأضاف أنه " تم إجراء الأشعات اللازمة ( عادية - تليفزيونية - إيكو ) وكذلك تم إجراء تحاليل ( صورة الدم - غازات الدم - تحاليل كلى ) مع عمل رسم قلب وخريطة للسوائل.

وأوضح: “أثبتت التحاليل وجود فشل تنفسي مع زيادة الحموضة بالدم وتأثر الكلى وارتفاع تحاليل وظائفها مع ارتفاع إنزيمات القلب وتبين بعد رسم القلب والإيكو وجود جلطة بالقلب وتم إعطاؤه العلاج اللازم لمثل هذه الحالات”.

وأنه تم عرض اللاعب على أخصائي المخ والأعصاب واستشاري القلب والصدر للتقييم، وحتى اللحظة فإن التقييم العام للحالة، حرجة للغاية". 

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دوري القسم الثاني محمد شوقي محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ كفر الشيخ مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط دمياط

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