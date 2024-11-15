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رياضة

منتخب زيمبابوي يلحق بركب المتأهلين لكأس أمم أفريقيا بتعادله مع كينيا 1/1

منتخب زيمبابوي، فيتو
منتخب زيمبابوي، فيتو

نجح منتخب زيمبابوي في التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، عقب تعادله مع نظيره كينيا (1-1)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة للتصفيات.

ورفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف منتخب الكاميرون الذي ضمن بلوغ النهائيات في وقت سابق من التصفيات.

تقدم منتخب زيمبابوي عن طريق تاواندا ماسوانهايس في الدقيقة (32)، قبل أن يسجل جونا إيونجا هدف التعادل لمنتخب كينيا في الدقيقة (52).

وتأهل منتخب زيمبابوي للبطولة للمرة السادسة في تاريخه، وكانت نسخة 2021 هي آخر نسخة شارك بها، فيما تم حرمانه من المشاركة في النسخة الماضية في كوت ديفوار بسبب عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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