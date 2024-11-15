منتخب مالي يفوز على موزمبيق 0/1 ويصعد لكأس أمم أفريقيا 2025

تأهل منتخب مالي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تقام في المغرب، عقب فوزه على مضيفه موزمبيق (1-0)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن منتخب موزمبيق.

وسجل كاموري دومبيا، هدف المباراة الوحيد لمنتخب مالي في الدقيقة (19)، وتأهل منتخب مالي، إلى نهائيات البطولة للمرة 14 في تاريخه.

فوز مالي ينعش آمال غينيا بيساو

وأنعش ذلك الفوز آمال منتخب غينيا بيساو في بلوغ النهائيات، رغم تعادله مع منتخب إسواتيني (1-1).

ورفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف منتخب موزمبيق، وستكون مواجهتهما في الجولة السادسة (الأخيرة) حاسمة لهوية الفريق المتأهل إلى جانب مالي.

تقدم منتخب إسواتيني عن طريق فيلاني موخينتو في الدقيقة 81، وبعد ست دقائق نجح منتخب غينيا بيساو في تسجيل هدف التعادل عن طريق كارلوس ماني.