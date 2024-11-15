تصفيات كأس الأمم، منتخب جنوب أفريقيا يؤكد صعوده بالفوز على أوغندا 0/2

حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على نظيره أوغندا بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب مانديلا العالمي، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل هدفي منتخب جنوب أفريقيا، ثابيلو مورينا في الدقيقة 49، باتريك ماسوانجاني في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 11 نقطة، ويتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 10 نقاط في المركز الثاني، ونجح المنتخبان في ضمان التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.