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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة  التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي  جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن مرحلة الإعداد للمباريات القادمة بعد التوقف الدولي. 

كما اجتمع كولر، مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين والبرنامج التأهيلي والعلاجي لكل منهم. 

كذلك حرص السويسري على الاجتماع مع رامي ربيعة مدافع الفريق، للاطمئنان على البرنامج العلاجي والتأهيلي وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة. 

وشهد المران انتظام ياسر إبراهيم مدافع الفريق في المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرا عن التدريبات والمباريات.

كما شهد المران تنفيذ برنامج بدني متنوع للاعبين ضمن فقرات المران، وحرص المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة للاعبين في اليوم الأول للتدريبات بعد الراحة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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