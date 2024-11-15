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رياضة

كاب فيردي يحرم محمد الشناوي من تكرار رقم عصام الحضري المميز

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

أنهى منتخب كاب فيردي صمود شباك منتخب مصر والحارس محمد الشناوي، والتي لم تُهتز لمدة وصلت إلى 516 دقيقة على التوالي.

وسجل منتخب كاب فيردي هدف التعادل في مرمى مصر، بعد مرور 63 دقيقة من عمر مواجهة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي جرت اليوم الجمعة، وانتهت بالتعادل 1/1.

وأحرز الهدف ريان مينديز من ضربة جزاء احتسبت بعد خطأ ضد محمود صابر لاعب الوسط.

محمد الشناوي يفشل في الوصول لرقم عصام الحضري

وحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية بالتصفيات أمام كاب فيردي وبوتسوانا ومواجهتي موريتانيا.

وكان آخر هدف سكن شباك الفراعنة أمام غينيا بيساو في الدقيقة 42 من عمر لقاء الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم، وصمد بعدها مرمى الفراعنة بلا استقبال أي أهداف على مدار 516 دقيقة.

وحرم منتخب كاب فيردي حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي من تكرار رقم عصام الحضري الحارس التاريخي للفراعنة، بالحفاظ على نظافة شباكه لمدة 5 مباريات متتالية.

وحافظ الحضري على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية أمام غانا في نوفمبر 2016 بتصفيات كأس العالم ثم 4 مباريات في كأس الأمم الأفريقية 2017 أمام مالي وأوغندا وغانا ثم المغرب.

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