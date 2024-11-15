هل التونة أكلة صحية للأطفال؟ استشارى يجيب

التونة من المعلبات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار وتستخدم فى عمل الأكلات المختلفة.

والعديد من الصغار يفضلون التونة لمذاقها المميز، لذا تقدمها الأمهات لهم بإستمرار دون الوعي بمدى صحة أو ضرر ذلك.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التونة المعلبة من الأطعمة الشائعة في العديد من المنازل، بفضل سهولة تحضيرها وفوائدها الصحية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتقديمها للأطفال، قد يثير هذا القلق لدى الأمهات.

فوائد التونة

وأضافت منى، أن التونة المعلبة مصدر جيد للبروتين عالي الجودة، الذي يساعد في نمو العضلات وبناء الأنسجة لدى الأطفال، كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين D، وفيتامين B12، والسيلينيوم، وهذه العناصر ضرورية لنمو الأطفال وتقوية جهاز المناعة لديهم.

مخاطر تقديم التونة للأطفال

وتابعت، أن أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بتناول التونة المعلبة هو محتوى الزئبق، حيث تعتبر الأسماك الكبيرة مثل التونة من المصادر المحتملة للزئبق، الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على تطور الدماغ لدى الأطفال إذا تم تناوله بكميات كبيرة، لذلك، يوصى بعدم تناول الأطفال للتونة بشكل مفرط، وبشكل عام، يجب تقنين الكمية التي يتم تناولها.

كمية التونة المسموح بتقديمها للأطفال

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أنه يمكن للأطفال تناول التونة المعلبة بشكل معتدل، بحيث لا تتجاوز حصتين في الأسبوع من التونة الصغيرة مثل "التونة الخفيفة" أو "التونة البيضاء"، ومن الأفضل أن يكون المجموع الإجمالي للزئبق الذي يحصلون عليه من الأسماك أقل من 0.1 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وتابعت، تحتوي التونة المعلبة على كميات متفاوتة من الدهون، ومنها الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي لها فوائد كبيرة في تعزيز صحة القلب والدماغ، لكن، يجب توخي الحذر من الأسماك المعلبة التي قد تحتوي على زيت إضافي قد يزيد من محتوى الدهون.

شروط تناول التونة

وقالت استشارى التغذية العلاجية، أنه من المهم اختيار أنواع التونة المعلبة التي لا تحتوي على مواد حافظة أو إضافات غير صحية، ويفضل اختيار التونة المعلبة في الماء بدلًا من الزيت لتقليل محتوى الدهون، كذلك، ينبغي التأكد من أن المنتج لا يحتوي على صوديوم مفرط، حيث يمكن أن يؤثر على صحة الأطفال، خاصة في حالة وجود مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم.

هل التونة مناسبة للأطفال ؟

وبالنسبة التونة المعلبة هل هي مناسبة للأطفال؟، قالت الدكتورة منى، إن التونة المعلبة يمكن أن تكون جزء من نظام غذائي صحي للأطفال إذا تم تقديمها بشكل معتدل وبطريقة مناسبة، ومن المهم أن يتم تقديمها جنبا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الأخرى مثل الخضروات والفواكه والحبوب.

التونة

نصائح يجب اتباعها عند تقديم التونة للأطفال

وأضافت منى، أن هناك نصائح يجب اتباعها عند تقديم التونة للأطفال، منها:-

اختيار التونة المعلبة الخفيفة أو التونة الصغيرة التي تحتوي على أقل مستويات من الزئبق.

تقنين الكمية وعدم تقديم التونة يوميًا.

يفضل تقديمها مرة أو مرتين في الأسبوع.

التأكد من نوع الزيت أو السائل المعلب.

يفضل اختيار التونة المعلبة في الماء بدلًا من الزيت لتقليل الدهون.

إضافة الخضروات أو مكونات أخرى لزيادة التنوع الغذائي وتزويد الطفل بعناصر غذائية إضافية.

وأكدت على أن التونة المعلبة يمكن أن تكون صحية للأطفال إذا تم تناولها بشكل معتدل، ويجب أن يتم مراقبة الكميات وتجنب تناولها بشكل مفرط، خاصة بالنسبة للأطفال الأصغر سنا، ومن الضروري أيضا التأكد من اختيار منتجات خالية من المواد الضارة مثل المواد الحافظة الزائدة أو الزيوت غير الصحية.