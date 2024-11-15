الجمعة 15 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل التونة فى المنزل، بدون مواد حافظة واقتصادية

التونة
التونة

طريقة عمل التونة، التونة من الأكلات الشعبية الشهيرة على مستوى العالم، ورغم انتشار سمكة التونة إلا أن التونة المعلبة أكثر انتشارا لمذاقها المميز حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل التونة، سهلة ولكن يجب اتباع خطواتها بشكل صحيح حتى تكون مثل المعلبة، وهذه الطريقة تفضلها بعض ربات البيوت لأنها اقتصادية وآمنة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل التونة فى المنزل.

 

مكونات عمل التونة:-

1 كيلو سمك تونة طازج (يفضل أن يكون سمكًا متوسط الحجم)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح (حسب الذوق)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ورقة غار (ورقة لاورا)

2 ملعقة كبيرة خل (اختياري)

ماء مغلي

طريقة عمل التونة 
طريقة عمل التونة 

طريقة عمل التونة:-

  • قومي بتنظيف سمك التونة جيدًا، باستخدام سكين حاد لإزالة الجلد والعظام.
  • قطعي السمك إلى شرائح أو قطع حسب الحجم الذي تفضلينه.
  • في قدر كبير، ضعي كمية من الماء تكفي لتغطية السمك.
  • أضيفي الورقة الغار، عصير الليمون، الفلفل الأسود، والملح إلى الماء المغلي.
  • ضعي قطع السمك في الماء المغلي واتركيها على نار متوسطة لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنضج السمكة ويصبح لحمها سهل التفتيت.
  • بعد أن ينضج السمك، قومي بإخراجه من الماء واتركيه ليبرد قليلًا.
  • استخدمي شوكة لتفكيك اللحم إلى قطع صغيرة (يمكنك تصفيته من الشوائب).
  • في مقلاة على النار، سخني زيت الزيتون ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل.
  • أضيفي الثوم المفروم وقلبي حتى يظهر العطر.
  • أضيفي قطع التونة التي قمت بتفكيكها وقلبيها جيدًا مع البصل والثوم.
  • إذا رغبتِ في إضافة نكهة إضافية، يمكنك إضافة خل أو بعض التوابل مثل الكمون أو الكزبرة.
  • بعد أن يتشوح اللحم جيدًا، يمكنك تقديم التونة ساخنة مع الأرز، أو استخدامها في تحضير الساندويتشات، أو إضافتها إلى السلطة.
  • إذا كنتِ تفضلين التونة أكثر نكهة، يمكنك إضافة صوص الصويا أو الطماطم المهروسة أثناء التشويح.
  • يمكن حفظ التونة المجهزة في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام، أو يمكنك تخزينها في علب محكمة الإغلاق مع قليل من الزيت للحفاظ عليها فترة أطول.
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التونة طريقة عمل التونة مكونات عمل التونة سمك التونة التونة المعلبة الشيف نوال أحمد

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