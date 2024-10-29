الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

سمك التونة،فيتو
سمك التونة،فيتو

 حذرت المنظمتان غير الحكومتين "بلوم" و"فودواتش" اليوم الثلاثاء، إلى أن التونة المعلبة ملوثة إلى حد كبير بمادة الزئبق الضارة بالصحة، داعية التجار والسلطات العامة إلى اتخاذ تدابير طارئة من بينها خفض حدود الزئبق القصوى المسموح بها.

تلوث التونة المعلبة بمادة الزئبق

 وكشفت تحاليل أجرتها "بلوم" في مختبر مستقل على 148 علبة اختيرت عشوائيًا في خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، أن "100% من العلب ملوثة بالزئبق"، بحسب فرانس برس.

 

وأوضحت الجمعية التي تدافع عن البيئة أن محتوى الزئبق في أكثر من علبة واحدة من كل علبتين يتجاوز الحد الأقصى المحدد للأنواع الأخرى من الأسماك أي 0,3 مليجرام في الكيلوجرام الواحد.

ولاحظ التحقيق أن المستويات القصوى للزئبق في سمك التونة المعمول بها حاليًا في أوروبا حُددت على أساس معدل تلوث سمك التونة الملاحظ وليس على أساس الخطر الذي يمثله الزئبق على صحة الإنسان، وذلك لضمان بيع 95 % من سمك التونة".

 

أكثر الأنواع تلوثًا

ثم حُددت بميلجرام واحد في الكيلوجرام من وزن السمكة الطازجة وليس في المنتج النهائي في العلبة.

وهذا هو السبب، بحسب الجمعية، وراء السماح في سمك التونة، وهو أحد أكثر الأنواع تلوثًا، بحد أقصى لتحمل الزئبق أكبر بثلاث مرات من الأنواع الأقل تلوثًا".

ورأت المنظمتان غير الحكومتين أن ما مِن سبب صحي يبرر هذا الفارق: فالزئبق ليس أقل سمية إذا تم تناوله عن طريق التونة، فقط تركيز الزئبق في الطعام هو المهم".

وتصنف منظمة الصحة العالمية الزئبق، الموجود خصوصًا في الرواسب الجوية من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ضمن المواد العشر الأكثر إثارة للقلق على الصحة العامة.

ويمتزج الزئبق في البِحار بالبكتيريا ويتحول إلى ميثيل الزئبق، وهو مشتق أكثر سمية، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن "الزئبق الأولي وميثيل الزئبق مضرّان بالجهاز العصبي، ويمكن ملاحظة الاضطرابات العصبية والسلوكية بعد التعرض لها".

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم بسبب وجبة سمك في الغربية

أسعار الأسماك اليوم السبت، سمك موسى يسجل 325 جنيهًا في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اسبانيا الاضطرابات العصبية اسماك الجهاز العصبى الصحة العالمية إيطاليا مادة الزئبق

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم السبت، سمك موسى يسجل 325 جنيهًا في سوق العبور

تأجيل محاكمة عاملين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لبائع سمك

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم بسبب وجبة سمك في الغربية

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads