تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

حذرت المنظمتان غير الحكومتين "بلوم" و"فودواتش" اليوم الثلاثاء، إلى أن التونة المعلبة ملوثة إلى حد كبير بمادة الزئبق الضارة بالصحة، داعية التجار والسلطات العامة إلى اتخاذ تدابير طارئة من بينها خفض حدود الزئبق القصوى المسموح بها.

تلوث التونة المعلبة بمادة الزئبق

وكشفت تحاليل أجرتها "بلوم" في مختبر مستقل على 148 علبة اختيرت عشوائيًا في خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، أن "100% من العلب ملوثة بالزئبق"، بحسب فرانس برس.

وأوضحت الجمعية التي تدافع عن البيئة أن محتوى الزئبق في أكثر من علبة واحدة من كل علبتين يتجاوز الحد الأقصى المحدد للأنواع الأخرى من الأسماك أي 0,3 مليجرام في الكيلوجرام الواحد.

ولاحظ التحقيق أن المستويات القصوى للزئبق في سمك التونة المعمول بها حاليًا في أوروبا حُددت على أساس معدل تلوث سمك التونة الملاحظ وليس على أساس الخطر الذي يمثله الزئبق على صحة الإنسان، وذلك لضمان بيع 95 % من سمك التونة".

أكثر الأنواع تلوثًا

ثم حُددت بميلجرام واحد في الكيلوجرام من وزن السمكة الطازجة وليس في المنتج النهائي في العلبة.

وهذا هو السبب، بحسب الجمعية، وراء السماح في سمك التونة، وهو أحد أكثر الأنواع تلوثًا، بحد أقصى لتحمل الزئبق أكبر بثلاث مرات من الأنواع الأقل تلوثًا".

ورأت المنظمتان غير الحكومتين أن ما مِن سبب صحي يبرر هذا الفارق: فالزئبق ليس أقل سمية إذا تم تناوله عن طريق التونة، فقط تركيز الزئبق في الطعام هو المهم".

وتصنف منظمة الصحة العالمية الزئبق، الموجود خصوصًا في الرواسب الجوية من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ضمن المواد العشر الأكثر إثارة للقلق على الصحة العامة.

ويمتزج الزئبق في البِحار بالبكتيريا ويتحول إلى ميثيل الزئبق، وهو مشتق أكثر سمية، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن "الزئبق الأولي وميثيل الزئبق مضرّان بالجهاز العصبي، ويمكن ملاحظة الاضطرابات العصبية والسلوكية بعد التعرض لها".