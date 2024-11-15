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رياضة

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة

منتخب 2008،فيتو
منتخب 2008،فيتو

دورة شمال إفريقيا للناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا المقبلة

 ويتبقى لمنتخب مصر تحت 17 عامًا مباراتين في التصفيات أمام منتخبي تونس وليبيا.

ويلتقي مصر مع تونس مساء يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة.

أما في الجولة الأخيرة، فسيتواجه منتخب مصر مع ليبيا يوم السبت الموافق 23 نوفمبر، وفي نفس اليوم ستجمع مباراة أخرى بين الجزائر والمغرب.

 

أهداف منتخب مصر للناشئين أمام الجزائر 

 سجل هدف الجزائر في الشوط الأول شرفاوي شرف الدين في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وانتفض منتخب مصر للناشئين في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين متتاليين، في الدقيقة 59 عن طريق محمد حمد بتسديدة قوية بعد مجهود فردي.

وفي الدقيقة 66 سجل حمزة السيد الهدف الثاني لمنتخب مصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تشتيت خاطئ من الحارس.

وأهدر الفراعنة الصغار عددا كبيرا من الفرص المؤكدة والانفرادات في الشوط الثاني، كانت كفيلة بخروجه فائزا بنتيجة تاريخية.

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس تشكيل الفريق لمواجهة الجزائر في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

 وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم بنسيان مباراة المغرب الأخيرة التي خسرها المنتخب، والتفكير في المباريات المقبلة.

وعقد الجهاز الفني اجتماعا مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد في اللقاءات المتبقية بالتصفيات.

 

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