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رياضة

منتخب الناشئين يواجه اليوم الجزائر في ثاني مبارياته بتصفيات شمال إفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب الجزائر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المقامة حاليًّا في المغرب، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

لا بديل عن الفوز أمام منتخب مصر

مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 المصري اليوم أمام نظيره الجزائري لا تقبل القسمة على اتنين، وبات الفراعنة الصغار مطالبين بتحقيق الفوز، إذا كان يريد الحفاظ على أماله في خطف بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا، خاصة بعد الخسارة المهنية أمام المغرب في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف 

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم بنسيان مباراة المغرب الأخيرة التي خسرها المنتخب، والتفكير في المباريات المقبلة.

وعقد الجهاز الفني اجتماعا مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد في اللقاءات المتبقية بالتصفيات.

منتخب مصر مواليد 2008، فيتو
منتخب مصر مواليد 2008، فيتو

الكاس يصحح أخطاء مباراة المغرب

عقد أحمد الكاس محاضر فنية للاعبين أمس الأربعاء، من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء المغرب، تجنبا لتكرارها في اللقاءات المقبلة.

ويتبقى ثلاث مباريات للمنتخب المصري أمام الجزائر وتونس وليبيا، على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم إفريقيا.

 

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