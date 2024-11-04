إيهاب الكومي رئيسا لبعثة منتخب 2008 في المغرب

منتخب 2008، أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 إلي المغرب، لعضو المجلس إيهاب الكومي

موعد سفر منتخب 2008 إلى المغرب

وقرر أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 منح اللاعبين راحة سلبية الأربعاء لقضاء أجازة قصيرة مع أهلهم وذويهم قبل السفر إلى المغرب، ثم يتجمع الفريق يوم الخميس ويخوض تدريبه الأخير بمشروع الهدف قبل السفر صباح الجمعة إلى العاصمة المغربية للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

يذكر أن منتخب مصر مواليد 2008 شهد أزمة تزوير في سن بعض اللاعبين قد ضربت منتخب مصر في مسعكره الأخير الذي أقيم بالإسكندرية وتخلله مواجهات ودية مع منتخب روسيا.

موعد إنطلاق تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 سنة

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين،، وجاءت مواعيد منتخب 2008 على النحو التالي:

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات

مواعيد مباريات منتخب 2008 في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الـ2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.