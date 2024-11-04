الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيهاب الكومي رئيسا لبعثة منتخب 2008 في المغرب

إيهاب الكومي عضو
إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، فيتو

منتخب 2008، أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 إلي المغرب، لعضو المجلس إيهاب الكومي 

موعد سفر منتخب 2008 إلى المغرب

وقرر أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 منح اللاعبين راحة سلبية الأربعاء لقضاء أجازة قصيرة مع أهلهم وذويهم قبل السفر إلى المغرب، ثم يتجمع الفريق يوم الخميس ويخوض تدريبه الأخير بمشروع الهدف قبل السفر صباح الجمعة إلى العاصمة المغربية للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

 

يذكر أن منتخب مصر مواليد 2008 شهد أزمة تزوير في سن بعض اللاعبين قد ضربت منتخب مصر في مسعكره الأخير الذي أقيم بالإسكندرية وتخلله مواجهات ودية مع منتخب روسيا.

موعد إنطلاق تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 سنة

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين،، وجاءت مواعيد منتخب 2008 على النحو التالي: 

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو
مواعيد مباريات منتخب 2008 في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الـ2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية.

 

 

منتخب 2008 مجلس ادارة اتحاد الكرة جمال علام منتخب الناشئين مواليد 2008 إيهاب الكومي أحمد الكأس مشروع الهدف تصفيات امم أفريقيا تحت 17 سنة

مواد متعلقة

منتخب 2008 يواجه زد مواليد 2005 قبل السفر إلى المغرب

التسنين والوديات، أزمات تحاصر منتخب 2008 قبل تصفيات شمال أفريقيا

منتخب 2008 يسافر إلى المغرب 8 نوفمبر للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا

موقف الأهلي والزمالك، تعرف على أندية اللاعبين المهددين بالاستبعاد من منتخب الناشئين بسبب التزوير

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

زج فيها باسم مصر، تسريبات مكتب نتنياهو تكشف عن طوفان الأخبار الكاذبة

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

منوعات

المزيد

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 قرارات هامة في أول جولة لوكيل وزارة التعليم بالجيزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

من هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون؟ رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads