الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع ‎لبنان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع ‎لبنان.

حزب الله يستهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال

 وأعلن "حزب الله" استهدافه للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال  بمدينة تل أبيب.

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء لبيك ‏يا نصر الله، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء أمس الخميس 14-11-2024، وللمرة الأولى، قاعدة تل حاييم بصلية من الصواريخ النوعية".

وأضاف: "قاعدة تل حاييم تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب".

ونشر "حزب الله" صورة خريطة تظهر العمليات العسكرية التي تم تنفيذها، وأماكن الاستهداف بتاريخ 14-11-2024.

وأكد حزب الله في وقت سابق، استهداف قاعدة إلياكيم جنوبي حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة مسيرة انفجرت شرق جنوب حيفا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن إصابة جنديين بجراح جراء سقوط وانفجار المسيرة. 

وكثف"حزب الله" أمس الخميس من عملياته العسكرية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، فيما شن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وعددا من البلدات والقرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

لبنان الجبهة الداخلية الإسرائيلية حزب الله قاعدة تل حاييم الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال

مواد متعلقة

صحيفة أمريكية: ترامب وافق على خطة تسوية في لبنان

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف قاعدة استخباراتية إسرائيلية في تل أبيب

احتلال عمق لبنان لمدة 100 عام، تفاصيل مقترح لوقف الحرب مع حزب الله

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة المنارة

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي الليلة

أمن المنوفية ينجح في القبض على المتهمين بقتل شخص بغرض السرقة

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

8 أطعمة لتحسين المزاج والتخلص من التوتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads