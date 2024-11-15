صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع ‎لبنان

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع ‎لبنان.

حزب الله يستهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال

وأعلن "حزب الله" استهدافه للمرة الأولى بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال بمدينة تل أبيب.

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء لبيك ‏يا نصر الله، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء أمس الخميس 14-11-2024، وللمرة الأولى، قاعدة تل حاييم بصلية من الصواريخ النوعية".

وأضاف: "قاعدة تل حاييم تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب".

ونشر "حزب الله" صورة خريطة تظهر العمليات العسكرية التي تم تنفيذها، وأماكن الاستهداف بتاريخ 14-11-2024.

وأكد حزب الله في وقت سابق، استهداف قاعدة إلياكيم جنوبي حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة مسيرة انفجرت شرق جنوب حيفا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن إصابة جنديين بجراح جراء سقوط وانفجار المسيرة.

وكثف"حزب الله" أمس الخميس من عملياته العسكرية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، فيما شن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وعددا من البلدات والقرى.