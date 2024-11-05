وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر وإعادة تنعيمه

تقصف الشعر من مشكلات الشعر التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة، وذلك لأن تقصف الشعر يؤثر على مظهر الشعر وجماله.

وتقصف الشعر يمكن علاجه من خلال الوصفات الطبيعية التي تغذى الشعر وتعيد جماله وتعالج التقصف سريعا.

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر وإعادة جماله ولمعانه.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، امزجي زيت جوز الهند مع العسل وزيت الزيتون جيدًا حتى تتماسك المكونات.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على الأطراف التي تعاني من التقصف.

دلكي شعرك برفق لمدة 5 دقائق لتحفيز فروة الرأس وتعزيز امتصاص الخليط.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو المعتدل لإزالة آثار الزيت.

كرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي استخدام الحرارة الزائدة مثل المكواة أو مجفف الشعر بشكل متكرر، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقصف.

شرب كمية كافية من الماء وتناول غذاء صحي يساعد في تقوية الشعر.

باتباع هذه الوصفة الطبيعية، يمكنك تحسين صحة شعرك بشكل ملحوظ، وتنعيمه، وعلاج تقصفه بطرق آمنة وطبيعية.

تقصف الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.