النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة
وجهت إدارة التأمين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اتهاما إلى أربعة من المواطنين بالاحتيال على شركات التأمين، بعد قيامهم باستخدام زي "دب" لإلحاق ضرر بسياراتهم وصرف تعويضات في عملية احتيال متقنة.
النصب على شركات تأمين بملابس دب
وأصدرت إدارة التأمين فى كاليفورنيا بيانا، أعلنت فيه أن روبن تامرازيان 26 عامًا، وأرارات تشيركينيان 39 عامًا، وفاهي مورادخانيان 32 عامًا، من جلينديل، بالإضافة إلى ألفيا زوكرمان 39 عامًا، من فالي فيليج، تم اتهامهم بالاحتيال على التأمين والتآمر.
زعم هجوم دب على سيارة فارهة
وتعود الواقعة إلى 28 يناير الماضى، عندما زعم المتهمون أن "دبًا" دخل إلى سيارتهم الفاخرة من نوع رولز رويس جوست 2010 في بحيرة أروهيد، ما تسبب بأضرار داخلية للسيارة.
وأرفقوا مع المطالبة التأمينية مقطع فيديو يظهر "الدب" وهو يتحرك داخل السيارة بين المقاعد الأمامية والخلفية.
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