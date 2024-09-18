رصد دب أسود يمشي على ساقين فقط (فيديو)

رصد محب الطبيعة "كيرك برايس" أخيرا دبا أسود بساقين فقط في جبال "الأبلاش" غربي ولاية فيرجينيا الأمريكية، في مشهد نادر.

دب أسود يمشي على ساقين

وشارك كيرك صورا وفيديوهات للدب عبر كاميرا مراقبة، ليتبين أن الدب ذكر يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات.

وقال برايس إنه رصد هذا الدب للمرة الأولى في عام 2018، إذ يعيش في منطقة تمتد لمسافة 5 أميال، واصفا ظهوره "بالنادر".

وفي مقطع فيديو شاركه عام 2022 على يوتيوب، ذكر برايس أنه اقترب من الدب، ورآه بصحة جيدة، مع "نتوءات نظيفة" على جسده، مما يشير إلى أنه وُلد بهذه الحالة.

وبينما تكهن العديد من رواد إنستجرام أن رجليْ الدب الأماميتين فُقدتا بسبب أحد الصيادين، يعتقد برايس أن الدب وُلد بهذه الإعاقة الجسدية، مؤكدا أن غياب رجليه الأماميتين ليس نتيجة عوامل خارجية.