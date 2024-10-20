الأحد 20 أكتوبر 2024
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اقتصاد

تغطيات وأنواع وثائق تأمين المسئوليات ضد المخاطر

تأمين المسئوليات،
تأمين المسئوليات، فيتو

توفر شركات التأمين، العديد من الوثائق التى تستهدف حماية الأطراف ضد المخاطر، ومن بينها وثائق تأمين المسئوليات.

تأمين المسئوليات 

وتأمين المسئوليات هو من أنواع التأمين الهامة، وهذا النوع من التأمين يحمي الأفراد أو الأعمال التجارية من المخاطر التي قد ينتج عنها رفع طرف أو أطراف ثالثة دعوى قضائية ضد المؤمن له، أو إحالة المسؤولية القانونية إليه، لأسباب مثل سوء التصرف والممارسة أو الإصابة أو الإهمال.

وتغطي وثائق تأمين المسئولية كافة التكاليف القانونية والنفقات القانونية ويكون المؤمن مسئولا عنها إذا وجد أنه مسئول قانونيا عن الأضرار والخسائر التي تلحق بأطراف ثالثة.

تأمين المسئولية العامة

وثيقة تأمين المسئولية العامة هي وثيقة تؤمن الأفراد وأصحاب الأعمال ضد المسئولية القانونية تجاه الإصابات والأضرار التي يتسبب فيها المؤمن له للأفراد أو الممتلكات العامة. وتشمل هذه التغطية عادة كافة الإصابات.

المسئولية التجارية العامة

وثيقة  تأمين المسئولية التجارية العامة عبارة عن وثيقة شاملة صُممت للشركات لحمايتها ضد الأحداث المدمرة، مثل تعرض الموظف للمرض أو الإصابة، أو أضرار تلحق بالممتلكات ناجمة عن مرافق العمل.

وكذلك تعويض العمال ومسئولية صاحب العمل

ويوفر هذا التأمين نوعين أساسيين من الأخطار والمسئوليات التي قد يتعرض لها صاحب العمل نتيجة إصابات العمال التابعين له.. تتكون هذه الوثيقة أو البوليصة من جزأين. 

مسئولية الشحن والتفريغ

تغطي وثيقة تأمين مسئولية الشحن والتفريغ كافة إجراءات العهدة والحجز والسيطرة تجاه العمليات ذات العلاقة بالشحن والتفريغ ضد الأخطار العارضة التي قد تنشأ عن تحميل وتفريغ البضائع من سفن الشحن.

المسئولية المهنية

تم تصميم  وثيقة أو بوليصة تأمين المسؤولية المهنية لحماية الأفراد والشركات من مقدمي الاستشارات والخدمات المهنية من تحمل كامل تكاليف الدفاع ضد أي مطالبات قانونية من قبل العميل بدعوى الإهمال.

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