أخبار الرياضة اليوم، لاعب يبلع لسانه بالقسم الثاني، قائمة هاني أبو ريدة تترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان أمام كاب فيردي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

كشفت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وذلك بعد ما سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة ناديه مع مركز شباب القزازين، ضمن منافسات مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.‏

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن التقارير الطبية تبين أن لاعب كفر الشيخ تعرض لبلع اللسان مما أدي إلي توقف بعضلة القلب وعلى الفور تم التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط وتم إسعاف اللاعب وتحويله إلى الرعاية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي علي جهاز تنفس صناعي.

وأضاف الشاذلي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين باتخاذ مايلزم طبيا تحت اشراف أعضاء اللجنة الطبية وهم الدكتور شريف وديع أستاذ الرعايات الحرجة، والدكتور حازم خميس أستاذ القلب والأوعية الدموية، والدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور أمجد فؤاد زكريا أستاذ المخ والأعصاب، وتقديم كافة متطلبات الرعاية الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف أنه يجري حاليا تقييم الحالة الصحية للاعب من قبل اللجنة الطبية العليا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالرعاية الطبية ونقله إلى مستشفى آخر إذا تطلب الأمر ذلك وفى حال سمحت حالته الصحية بعملية النقل إلى خارج المستشفى.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن كافة الإجراءات الطبية المطلوبة لإسعاف اللاعب توافرت فى ظل الضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة مختلف المنافسات الرياضية.

قدم محامي هاني أبو ريدة، أوراق ترشح قائمته في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

١) هاني حسن علي أبو ريدة

٢) خالد محمد علي الدرندلي

٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

٤) محمد محمود يونس الشربيني

٥) وليد عمر عبد الجواد درويش

٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين

٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

٩) إيناس محمد علي مظهر

المرشحون الاحتياطيون

١) أشرف محمد موسى حسن

٢) جمس حنا جرس جاد الرب

٣) هيام محمد محمد بركة

منتخب مصر قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف وحصولهما على إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني أيضًا إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي، على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

يسعي النادي الأهلي لإنهاء ملف تجديد محمد الشناوي قائد وحارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب عودة اللاعب من المشاركة رفقة منتخب مصر، والذي يستعد لخوض مواجهتي كاب فيردي، وبتسوانا في تصفيات الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وكانت الفترة الماضية شهدت جلسة بين مسئولي الأهلي والشناوي تم خلالها الاتفاق علي أهم البنود لتجديد قائد الفريق، علن ان يتم عقد جلسة أخري عقب التوقف الدولي لتوقيع عقود تجديد اللاعب لمدة 3 سنوات.

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا منذ قليل لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

كشف الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، خلال مقابلة مع قناة ناديه عن مفاجأة تتعلق بنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين فريقه وتوتنهام هوتسبير.

واسترجع صلاح ذكريات ركلة الجزاء التي نفذها في مستهل تلك المباراة التي سجل منها هدف التقدم قائلًا: "لقد غيرت رأيي بشأن الزاوية التي سأسدد بها قبل التنفيذ".

وكشف مو صلاح: "أمضيت الأسبوع كله وأنا أسدد في الزاوية اليسرى لكنني وقت التنفيذ ركضت إلى اليمين وبمجرد ركل الكرة غيرت قراري، كنت مستاءً من نفسي في تلك اللحظة، وهذا الشعور مستمر حتى الآن وفي كل مرة أشاهد الكرة أسأل نفسي (لماذا غيرت قراري؟)".

كشف محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي الحالي والنادي الأهلي السابق عن حقيقة عودته للنادي الأهلي خلال الانتقالات المقبلة

وقال محمد شريف في تصريحات خاصة لفيتو: إن كل ما يتردد عن وجود مفاوضات مع الأهلي غير صحيح وانه لم يتحدث معه أحد بخصوص هذا الأمر من الأهلي.

وأضاف شريف أنه مرتبط بعقد مع فريق الخليج السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأنه ملتزم بهذا التعاقد ويحترم تواجده بالدوري السعودي وأن وكيله تلقى العديد من العروض من أندية مصرية أبدت رغبتها في ضم اللاعب نهاية الموسم لو لم يستمر مع الخليج الموسم المقبل، لكنه لم يتلق أية عروض حتى ولو شفهية من النادي الأهلي الذي تعد العودة له رغبة أولى عنده حال احتياجهم لخدماته.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن كواليس أزمة النادي مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد تقديم بلاغ ضد اللاعب بسبب عدم سداده شيكا بمبلغ 6 ملايين جنيه لصالح الزمالك

وقال المصدر، إن الزمالك حصل علي 70 مليون جنيه من اللاعب من أصل 76 مليون جنيه وفقا لغرامة الفيفا الموقعة عليه.

وأضاف المصدر: كهربا وقع شيكا لصالح الزمالك بـ 6 ملايين جنيه واللاعب لم يسددها ولم يستجيب لمطالب الزمالك لدفع قيمة الشيك، لذلك قرر الزمالك تحرير محضر بالواقعة لحفظ حقوق النادي.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي التحقيق في البلاغ المقدم من نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ضد لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي، محمود عبد المنعم “كهربا”، يفيد بتضرر النادي من المشكو في حقه لعدم سداد باقي الغرامة للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة.

رد نادي النجوم على بيان بيراميدز، بشأن صدور حكم لمصلحة الفريق السماوي برفض المحكمة الرياضية الدولية (CAS) دعوى نادي النجوم بخصوص مستحقات محمود صابر.

وقال نادي النجوم في باين رسمي: “نود أن نوضح بدايةً أن ما أصدرته المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في شأن نزاعنا مع نادي بيراميدز بخصوص مستحقاتنا في بيع اللاعب محمود صابر ليس حكمًا تحكيميًا في موضوع الدعوى، وأنما هو قرار إجرائي بإنهاء إجراءات الدعوى دون نظرها بناءً على طلب نادي النجوم بسحب الدعوى بغرض تصحيح الخطأ الإجرائي في الشق المستعجل، وليس حُكم صادر لصالح نادي بيراميدز في الموضوع الذي يترتب عليه حقوق نادي النجوم والمؤكدة بقرارات لجان القانونية بالإتحاد المصري لكرة القدم".

كشف تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول هو الأكثر ارتباطًا بالنجم المصري عمر مرموش المتألق مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، رغم الحديث في أوساط الصحافة الألمانية عن عروض أخرى من بايرن ميونخ وبرشلونة.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات بدأت بالفعل بين ليفربول وإدارة آينتراخت فرانكفورت للحصول على خدمات عمر مرموش.

ووفقا للمصادر ذاتها، أبدى عمر مرموش رغبته في الانتقال إلى ليفربول والنسج على منوال زميله في منتخب مصر محمد صلاح الذي عرف أوج تألقه وذروة نجوميته في فريق الريدز بعدما انتقل إليه في 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

انتخابات اتحاد الكرة، رفض محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عضو اتحاد الكرة السابق، خوض انتخابات اتحاد الكرة، المقرر إقامتها يوم العاشر من ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شئون الكرة المصرية لأربع سنوات قادمة.

وعلمت فيتو من مصادر مقربة من محمود طاهر أن رئيس الأهلي السابق عرض عليه أكثر من مرة أن يكون ضمن مجلس إدارة اتحاد الكرة في الدورة المقبلة، ووافق على خوض الانتخابات بعد محاولات مكثفة معه من أطراف مختلفة.

أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن محمود طاهر فوجئ عند تشكيل باقي أعضاء القائمة أن اسمه مطروح بها على منصب النائب، وأن هاني أبو ريدة هو المرشح في القائمة على منصب رئيس اتحاد الكرة، ما دفع طاهر إلى رفض خوض الانتخابات، خاصة أنه يرى أن لديه من الخبرة الإدارية والمكانة الرياضية ما يجعله جديرا بمقعد رئيس اتحاد الكرة وأنه منصب النائب، فقرر عدم خوض الانتخابات.

حذر جلين جونسون مدافع ليفربول السابق، محمد صلاح نجم الريدز، من فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وسيكون لمحمد صلاح حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر خارج إنجلترا بداية من شهر يناير المقبل، إذا لم يجدد عقده مع ليفربول.

وقال جلين جونسون في حديثه لموقع "Betfred" قائلا: "لقد أظهر محمد صلاح أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه على أعلى مستوى، أعتقد أن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية مبكر بعض الشيء بالنسبة له".

وأضاف: "إذا رحل، فسنعرف السبب، ما زلت أعتقد أنه يمكنه البقاء لبضع سنوات أخرى في ليفربول أو فريق آخر كبير، لا أعتقد أن النادي يجب أن يدفع للاعب ما يريده لأنه يشكل سابقة سيئة للجميع، لكنني لا أعتقد أن محمد هو ذلك النوع من الأشخاص على أي حال الذي قد يفرض مطالب مجنونة".