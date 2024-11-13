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رياضة

الأهلي يسعي لحسم ملف تجديد عقد محمد الشناوي في هذا الموعد

محمد الشناوي
محمد الشناوي

يسعي النادي الأهلي لإنهاء ملف تجديد محمد الشناوي قائد وحارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب عودة اللاعب من المشاركة رفقة منتخب مصر، والذي يستعد لخوض مواجهتي كاب فيردي، وبتسوانا في تصفيات الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب. 

وكانت الفترة الماضية شهدت جلسة بين مسئولي الأهلي والشناوي تم خلالها الاتفاق علي أهم البنود لتجديد قائد الفريق، علن ان يتم عقد جلسة أخري عقب التوقف الدولي لتوقيع عقود تجديد اللاعب لمدة 3 سنوات. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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