بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت

أظهر مقطع فيديو جديد مسرب للحكم الإنجليزي الموقوف ديفيد كوت، فضيحة أخرى تطارده بعد انتشار فيديو قبل أيام يظهر فيه وهو يسب نادي ليفربول ومدربهم السابق الألماني يورجن كلوب.

ونشرت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو حصلت عليه مدته 8 ثوانٍ، يظهر فيه الحكم الإنجليزي ديفيد كوت وهو يلف ورقة نقود قبل استخدامها لاستنشاق مادة بيضاء، حيث أكدت الصحيفة أن الفيديو يعود تاريخه إلى 6 يوليو، بعد يوم من تولي ديفيد كوت مهمة حكم الفيديو المساعد في المباراة التي شهدت فوز إسبانيا المثير للجدل في ربع النهائي على ألمانيا المضيفة ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وشهدت المباراة جدلًا حول لمسة يد لمارك كوكوريلا لاعب إسبانيا في الوقت الإضافي مع مطالبة ألمانيا بركلة جزاء، ولكن لم تحتسب، وحققت إسبانيا الفوز بهدف ميكيل ميرينو.

في مقطع الفيديو الذي يظهر فيه كوت وهو يستنشق المسحوق الأبيض، توجد عبوات من الأدوية الموصوفة، وبطاقة ائتمان، ورواية، ويشير التقرير إلى أن الحكم أرسل المقطع إلى صديق من غرفة فندقه التي دفع ثمنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتشير صحيفة"ذا صن" أيضًا إلى أن كوت أرسل لصديقه صورة في الأول من يوليو لبطاقة ائتمانه على طبق بجانب ستة خطوط مقطعة من المسحوق الأبيض.

ويزعم صديقه الذي لم يُكشف عن اسمه، أن كوت قدم تقارير مهينة عن نادي إيفرتون ووصف ملعب جوديسون بارك بأنه أسوأ مكان للتحكيم بسبب صراخ المشجعين بالشتائم بالقرب من الملعب.

كما زعم الصديق أن كوت وصف مدافع ليفربول آندي روبرتسون لاعب ليفربول بأنه "اسكتلندي"، بينما قال في محادثات الفيديو أن ليفربول لن يحقق الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وردًا على مقطع الفيديو، قال متحدث باسم PGMOL (لهيئة المسؤولة عن تحكيم المباريات في الاتحاد الإنجليزي) لصحيفة صن: "نحن على علم بالادعاءات ونأخذها على محمل الجد".

مضيفًا: "يظل ديفيد كوت موقوفًا في انتظار تحقيق كامل، ونحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق أكثر حتى يتم الانتهاء من ذلك".

وأشار: "لا تزال رعاية ديفيد ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا ونحن ملتزمون بتزويده بالدعم اللازم المستمر الذي يحتاجه خلال هذه الفترة".

رابطة التحكيم تعلن يقاف ديفيد كوت

وكانت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي، أعلنت إيقاف ديفيد كوت حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا، بعد تسريب فيديو له يسب يسب فيه فريق ليفربول.

وانتشر فيديو في الأيام الماضية يظهر فيه الحكم ديفيد كوت يسب فيه فريق ليفربول إذ يقول فيه: ليفربول كان سيئًا بشكل مُقرف، بجانب سبه المدير الفني السابق يورجن كلوب قائلا عنه: بصرف النظر عن توجيه ضربة قوية لي عندما كنت أحكم عليهم ضد بيرنلي خلال الإغلاق، فقد اتهمني بالكذب ثم وجه لي ضربة قوية، إنه متغطرس لعين.

وبدأت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز (PGMOL)، المنظمة التي تشرف على حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، تحقيقًا بعد نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنه من الممكن أن يكون هذا الفيديو بمثابة انتهاء لمسيرة ديفيد كوت كـ حكم محترف.

Recorded footage of David Coote calling Liverpool “sh*t” and Jurgen Klopp a “c*nt”.



😳 pic.twitter.com/Kqc7SR8niW — Anfield Edition (@AnfieldEdition) November 11, 2024

وجاء في بيان من رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز: تم إيقاف ديفيد كوت على الفور في انتظار تحقيق كامل، لن تدلي هيئة الحكام المحترفين للمباريات المحدودة بأي تعليقات أخرى حتى اكتمال هذه العملية.