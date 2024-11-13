ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن كواليس أزمة النادي مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد تقديم بلاغ ضد اللاعب بسبب عدم سداده شيكا بمبلغ 6 ملايين جنيه لصالح الزمالك

وقال المصدر، إن الزمالك حصل علي 70 مليون جنيه من اللاعب من أصل 76 مليون جنيه وفقا لغرامة الفيفا الموقعة عليه.

وأضاف المصدر: كهربا وقع شيكا لصالح الزمالك بـ 6 ملايين جنيه واللاعب لم يسددها ولم يستجيب لمطالب الزمالك لدفع قيمة الشيك، لذلك قرر الزمالك تحرير محضر بالواقعة لحفظ حقوق النادي.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي التحقيق في البلاغ المقدم من نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ضد لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي، محمود عبد المنعم “كهربا”، يفيد بتضرر النادي من المشكو في حقه لعدم سداد باقي الغرامة للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة.

الزملك يقدم بلاغا ضد كهربا

تواصل أجهزة البحث الجنائي التحقيق في البلاغ المقدم من نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ضد لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي، محمود عبد المنعم “كهربا”، يفيد بتضرر النادي من المشكو في حقه لعدم سداد باقي الغرامة للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كان مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه أن النادي حصل على غرامة كهربا كاملة، وأنهم رفضوا تقسيط الغرامة.

وكانت إدارة نادي الزمالك، قالت إن النادي حصل على غرامة كهربا بالدولار، وأكدت إدارة النادي الأهلي واللاعب أن الغرامة تم تسديدها بالجنيه المصري.