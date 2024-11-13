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رياضة

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، خلال مقابلة مع قناة ناديه عن مفاجأة تتعلق بنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين فريقه وتوتنهام هوتسبير.

واسترجع صلاح ذكريات ركلة الجزاء التي نفذها في مستهل تلك المباراة التي سجل منها هدف التقدم قائلًا: "لقد غيرت رأيي بشأن الزاوية التي سأسدد بها قبل التنفيذ".

وكشف مو صلاح: "أمضيت الأسبوع كله وأنا أسدد في الزاوية اليسرى لكنني وقت التنفيذ ركضت إلى اليمين وبمجرد ركل الكرة غيرت قراري، كنت مستاءً من نفسي في تلك اللحظة، وهذا الشعور مستمر حتى الآن وفي كل مرة أشاهد الكرة أسأل نفسي (لماذا غيرت قراري؟)".

وأكمل: "في بعض الأحيان، عندما تتخذ قرارك وتتدرب جيدًا على التنفيذ، ثم تهدر الركلة، فلن تشعر بالاستياء لأنك قمت بما يتوجب عليك فعله وسوء الحظ لازمك لكن عندما تغير قرارك بهذا الشكل في نهائي دوري الأبطال فهذا غير معقول".

وبرر صاحب الـ32 عاما تصرفه حينها بشعوره بضغط هائل على عاتقه لكنه حاول التحلي بالهدوء في تلك اللحظة وتوجيه الكرة إلى الشباك، على حد قوله.


ولعب الدولي المصري دورًا في تتويج الريدز باللقب الأوروبي بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء، ليشارك في الفوز (2-0) على توتنهام هوتسبير.

 

محمد صلاح يحقق أفضل معدل مع ليفربول منذ انضمامه

وواصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تألقه مع الريدز في الموسم الحالي ليصل إلى أفضل معدل له على مستوى الإسهامات التهديفية، خلال مسيرته مع النادي الإنجليزي الذي انضم إليه في صيف 2017.

ورغم تكهنات الكثيرين بتراجع مستوى محمد صلاح برحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، إلا أنه بعد تولي الهولندي أرني سلوت تدريب الريدز مع بداية الموسم الحالي نجح صلاح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلها على مستوى كافة البطولات.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن بلوغ محمد صلاح أفضل معدل له على مستوى الإسهامات التهديفية، حيث يساهم في هدف على الأقل كل 67.4 دقيقة بمختلف البطولات هذا الموسم، وساهم في 20 هدفا ما بين تسجيل 10 أهداف وصناعة مصلها على مدار 1347 دقيقة خاضها حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن اللاعب الدولي المصري وصل بذلك إلى أفضل معدل على مدار مسيرته مع ليفربول، الذي انضم إليه في صيف 2017.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 221 هدفًا وصنع 99 أخرى بمختلف البطولات مع ليفربول حتى الآن.

 

تفاصيل مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده

يبدو أن نادي ليفربول في طريقه لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ويستطيع اللاعب المصري التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءًا من شهر يناير المقبل.


وبحسب ما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزي فإنه ما زالت إدارة ليفربول ومحمد صلاح في محادثات حول عقد جديد محتمل لما بعد عام 2025.

وأضافت: مع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، حيث لا تزال وجهات النظر متباعدة بين الطرفين. فلدى محمد صلاح خيارات كبيرة أخرى في كل من السعودية وأوروبا بشأن وجهته في الموسم المقبل ولكنه قد يفضل الاستمرار مع الريدز.

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

هدف كل 67 دقيقة، محمد صلاح يحقق أفضل معدل مع ليفربول منذ انضمامه

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