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رياضة

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا

تريزيجيه ومرموش،
تريزيجيه ومرموش، فيتو

منتخب مصر قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى  كاب فيردي  في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف وحصولهما على إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني أيضًا إراحة  عمر مرموش من السفر  إلى كاب فيردي، على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء  الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم إلى كاب فيردي في رحلة تستغرق أكثر من ١٠ ساعات.

 

ويرأس بعثة منتخب مصر اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. 

واكتملت صفوف المنتخب بانضمام الثنائي المحترف عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، لتكتمل بذلك صفوف الفراعنة قبل مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

 

قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

 واختار حسام حسن 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا هم:
محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعه - محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة - محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفي فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا- مصطفي محمد - أسامة فيصل.

 

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

 ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

 

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

 ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

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