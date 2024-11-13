محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

كشف محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي الحالي والنادي الأهلي السابق عن حقيقة عودته للنادي الأهلي خلال الانتقالات المقبلة

وقال محمد شريف في تصريحات خاصة لفيتو: إن كل ما يتردد عن وجود مفاوضات مع الأهلي غير صحيح وانه لم يتحدث معه أحد بخصوص هذا الأمر من الأهلي.

وأضاف شريف أنه مرتبط بعقد مع فريق الخليج السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأنه ملتزم بهذا التعاقد ويحترم تواجده بالدوري السعودي وأن وكيله تلقى العديد من العروض من أندية مصرية أبدت رغبتها في ضم اللاعب نهاية الموسم لو لم يستمر مع الخليج الموسم المقبل، لكنه لم يتلق أية عروض حتى ولو شفهية من النادي الأهلي الذي تعد العودة له رغبة أولى عنده حال احتياجهم لخدماته.

الخطيب ومرتجي يمثلان الأهلي في قرعة المونديال

وقرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة السفر الى امريكا وتمثيل وفد النادي الأهلي في قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الفريق بنظامها الجديد للمرة الأولى في التاريخ رفقة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق.

ومن المقرر إجراء قرعة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة الواحدة ظهرًا، في الولايات المتحدة و8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن 12 ملعب في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية بثوبها الجديد.

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ممثلًا للقارة الإفريقية بجانب الوداد وصن داونز والترجي.

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية قطر 2024 طرح تذاكر المباريات الخميس 21 نوفمبر الجاري عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مع إتاحة الشراء المبكر لحاملي بطاقات «فيزا» بدءًا من 14 نوفمبر الجاري.



ويشارك الأهلي في البطولة مع الفائز من بطل ديربي الأمريكتين (بطل كوبا ليبرتادوريس- باتشوكا المكسيكي)، يوم السبت 14 من ديسمبر المقبل في الدوحة، في كأس التحدي.



وتعد هذه النسخة هي الأولى من البطولة التي ستقام في قطر في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل، وستشمل ثلاث بطولات؛ تبدأ بديربي الأمريكيتين في 11 ديسمبر، ثم كأس التحدي قطر 2024 في 14 ديسمبر، وتُختتم بلقب كأس القارات للأندية قطر 2024 في 18 ديسمبر.

وتحتضن قطر ثلاث مباريات، حيث يستضيف استاد 974 مباراتين، في حين تقام المباراة النهائية على استاد لوسيل بحضور نادي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لأندية مثل الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي، وأبطال قارات أخرى.