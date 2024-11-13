النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر

رد نادي النجوم على بيان بيراميدز، بشأن صدور حكم لمصلحة الفريق السماوي برفض المحكمة الرياضية الدولية (CAS) دعوى نادي النجوم بخصوص مستحقات محمود صابر.

وقال نادي النجوم في باين رسمي: “نود أن نوضح بدايةً أن ما أصدرته المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في شأن نزاعنا مع نادي بيراميدز بخصوص مستحقاتنا في بيع اللاعب محمود صابر ليس حكمًا تحكيميًا في موضوع الدعوى، وأنما هو قرار إجرائي بإنهاء إجراءات الدعوى دون نظرها بناءً على طلب نادي النجوم بسحب الدعوى بغرض تصحيح الخطأ الإجرائي في الشق المستعجل، وليس حُكم صادر لصالح نادي بيراميدز في الموضوع الذي يترتب عليه حقوق نادي النجوم والمؤكدة بقرارات لجان القانونية بالإتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: “نادي النجوم يدين هذا بيان بيراميدز المغلوط ويؤكد أن النادي قد قام بتقديم دعوى جديدة مصححة للإجراءات بتاريخ 24 سبتمبر لسنة 2024 والمتداولة الأن برقم CAS 2024/O/10884".

واختتم نادي النجوم بيانه: “وبناءًا على طلبنا بسحب الدعوى فقد قررت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) فرض دفع قيمة ما تكبده نادي بيراميدز من مصروفات في الدعوى، وذلك أمر طبيعي ومتعارف عليه حينما يقوم أي طرف بسحب الدعوى فيتم تحميل المصاريف التي تحملها الخصم وهي في هذه الحالة مبلغ 2000 فرنك سويسري أي ما يوازي 110 ألف جنيهًا مصريًا وهو مبلغ زهيد قياسًا بمستحقات نادي النجوم المؤكدة والمقدرة حتى الأن بما لا تقل عن 15 مليون جنيهًا مصريًا”.

بيراميدز يعلن إصدار المحكمة الرياضية الدولية حكمًا برفض دعوى نادي النجوم

وكان نادي بيراميدز أعلن في بيان رسمي، صدور حكم من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" برفض الدعوى التي تقدم بها نادي النجوم ضد نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة المصري والتي يطالب فيها بسحب الترخيص الممنوح للنادي من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومطالبة الكاف باستبعاد النادي من البطولة.

وأكدت المحكمة في حكمها أن طلب نادي النجوم من اتحاد الكرة غير قانوني ومخالف للوائح وأمرت برفض الطلب وإزالته تماما من اتحاد الكرة المصري لعدم قانونيته.

وأصدرت المحكمة كذلك في ذات الحكم، قرارها بتغريم نادي النجوم مبلغًا ماليًّا يدفع لنادي بيراميدز قيمة مساهمة في تكاليف الدعوى القضائية طبقًا لما تنص عليه اللوائح.

وبناء عليه أصبح من حق نادي بيراميدز المطالبة بإيقاف القيد لنادي النجوم حال عدم تسديدهم للغرامة في موعد أقصاه ١٠ أيام من إرسال الخطاب.