الإثنين 28 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة هندية شهيرة لزيادة طول وكثافة الشعر

سعر طويل
سعر طويل

تميز الهنود بالشعر الناعم الطويل نظرا لوجود الأعشاب الشهيرة فى بلادهم ومن ثم انتشرت لديهم الوصفات الطبيعية الهندية الخاصة بالشعر.

وتحرص الفتيات دائما على البحث عن الوصفات الهندية الخاصة بالشعر لتطبيقها للحصول على شعر ناعم ولامع وأكثر طولا.

وصفة هندية لزيادة طول الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة هندية شهيرة لزيادة طول وكثافة الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة زيت الخردل

ملعقة كبيرة عشبة الأملا (عنب الثعلب الهندي)، يمكن استخدام مسحوق الأملا

ملعقة صغيرة عصير الليمون

طريقة التحضير:

  • في وعاء، اخلطى زيت جوز الهند وزيت الخردل جيدا.
  • اضيفي مسحوق الأملا إلى الزيوت واخلطى المكونات حتى تتجانس.
  • أضيفي عصير الليمون واخلطى مرة أخرى.
  • ضعى المزيج على فروة الرأس وقومى بتدليكه بلطف لمدة 10-15 دقيقة.
  • هذا يساعد على تحسين الدورة الدموية.
  • اتركى الوصفة على الشعر لمدة ساعة أو أكثر.
  • اغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد.
  • يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تأكد من إجراء اختبار حساسية على الجلد قبل استخدام الوصفة.
شعر طويل 
شعر طويل 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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