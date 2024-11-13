إصابة 3 جنود إسرائيليين بالجنوب اللبناني خلال الـ24 ساعة الماضية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، بإصابة 3 من جنوده في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء أن انفجارات دوت في منطقة حيفا شمالي إسرائيل.

حزب الله يطلق رشقات صاروخية على إسرائيل

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم صاروخي موسع من حزب الله اللبناني استهدف عدد من مدن الاحتلال.

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال بمستوطنة سعسع

وأعلن حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع.