الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  إلى 43 ألفا و712 شهيدا و103 آلاف و258 مصابا.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل جراءها إلى المستشفيات 47 شهيدا و182 مصابا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة تحت غطاء أمريكي، ووسط صمت من المجتمع الدولي.

txt

وزير النقل: إسرائيل تنتهج سياسة التهجير والإذلال والتجويع والإبادة الجماعية في غزة

txt

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

وزير النقل: إسرائيل تنتهج سياسة التهجير والإذلال والتجويع والإبادة الجماعية في غزة

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو)

الأكثر قراءة

أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads