قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يخضع محمد سلامة الشهير بميدو، حكم الفار، لتحقيقات النيابة، اليوم الأربعاء، في قضية التسريب الصوتي الذي حدث بين الحكم محمد عادل، وغرفة تقنية الفيديو لمباراة الزمالك والبنك الأهلي بالاسبوع الاول من مسابقة الدوري.

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي أزمة كبيرة تتعلق بتسريب المحادثة التي حدثت بين محمد عادل حكم الساحة وميدو سلامة حكم تقنية الفيديو في المباراة التي انتصر فيها الفريق الأبيض بنتيجة 3-2.

تصريحات اتحاد الكرة بشأن التسريبات

وأكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، أن الأزمة قد أُحيلت إلى القضاء، وأن التحقيقات جارية ولا يمكن التعليق عليها حاليًّا، في أعقاب تسريب المحادثة بين غرفة تقنية الفيديو (VAR) والحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأكد الكومي في تصريحاته تلفزيونية أن النيابة طلبت الشريط الكامل للمباراة، وأن المستشار القانوني للاتحاد، محمد الماشطة، يتولى متابعة القضية، مشيرًا إلى أنه لن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات إلا بعد صدورها رسميًّا من النيابة، وأنه تم التحقيق مع جميع الأطراف المعنية.

وتابع الكومي أنه تواصل مع الحكم محمد عادل، الذي أكد له وجود معلومات غير صحيحة في التسجيل المسرب، وأنه تقدم ببلاغ للنيابة بهذا الشأن.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان رسمي، أنه سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وكان أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل، قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة وذلك بسبب التسجيل الصوتي الذي انتشر بين موكله وحكم تقنية الفيديو خلال مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، مُشككا في صحته.

وقال العدوي: "توجهنا إلى النيابة العامة في القاهرة الجديدة وقلنا أن التسجيل الصوتي مصطنع ومنسوب إلى محمد عادل وهذا ليس صوته، وقدمنا الاتهامات إلى 4 أشخاص".

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، قرر إقالة لجنة الحكام الرئيسية بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر درى والدكتور عزب حجاج.