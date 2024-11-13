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رياضة

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد

خالد فتحي المرشح
خالد فتحي المرشح على رئاسة اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أعلن خالد فتحي المرشح على رئاسة اتحاد كرة اليد قائمته، استعدادا لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة خالد فتحي في انتخابات كرة اليد

وضمت قائمة خالد فتحي كلا من:

منصب الرئيس: خالد فتحي

نائب الرئيس: خالد ديوان

أمين الصندوق: نبيل خشبة

العضوية:

عمرو فتحي - خالد صالح - محمد جمال هليل - عبير عقيل - أحمد زقزوق - عمرو الشناوي.

وأرسل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، قائمة المرشحين كاملة دون استبعادات للجنة الأولمبية المصرية من أجل النظر في الطعون واعتماد القائمة النهائية.

وعلمت “فيتو” أن مسئولي اتحاد كرة اليد قرروا الإبقاء على المرشحين دون استبعادات، في انتظار ما ستعلنه اللجنة الأولمبية بعد النظر في الطعون.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كلا من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:
محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.

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