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العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

أذربيجان، فيتو
أذربيجان، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن علماء الآثار عثروا على قطع حجرية أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل  50 ألف سنة في جمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي في جنوب أذربيجان.

 

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

 ويشير ميخائيل شونكوف، رئيس قسم آثار العصر الحجري بمعهد الآثار والإثنوغرافيا التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، إلى أن هذه واحدة من أقدم الاكتشافات في هذه المنطقة، ما يشير إلى أول ظهور للإنسان هنا.

وقال شونكوف: "اكتشف علماء الآثار في الموقع المذكور قطع حجرية معالجة بتقنية Levallois (تقنية معالجة الحجر) التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم الأوسط (قبل 200-50 ألف سنة) وتعتبر هذه القطع بالنسبة لهذه المنطقة، أقدم القطع الحجرية التي عثر عليها حتى الآن في هذه المنطقة وتشير إلى ظهور الإنسان فيها".

وأضاف  شونكوف أن عمليات البحث والتنقيب في هذه المنطقة تجري بدعم من مؤسسة العلوم الروسية، مشيرا إلى أنه حتى وقت قريب كانت المواقع الأثرية القديمة في هذه المنطقة غير معروفة باستثناء كهف واحد، لذلك كان يعتقد أن هذه المنطقة لم تكن مأهولة بالسكان في العصور القديمة.

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آذربيجان قطع حجرية أثرية العصر الحجري سيبيريا

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