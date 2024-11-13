الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد النعناع المغلي، قدميه لأسرتك كروتين يومي حفاظا على صحتهم

النعناع المغلي، فيتو
النعناع المغلي، فيتو

فوائد النعناع المغلي، النعناع المغلي من المشروبات الدافئة الشهيرة التي عرفت على مدار التاريخ وله مذاق مميز وفوائد علاجية عظيمة.

وفوائد النعناع المغلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

 

أهمية تناول النعناع المغلي 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن النعناع المغلي هو أحد المشروبات الطبيعية التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم بفضل فوائده الصحية العديدة، ويتميز النعناع بتركيبته الغنية بالزيوت الطيارة مثل المنثول، التي تمنحه خصائصه المميزة في علاج العديد من المشكلات الصحية.

فوائد النعناع المغلي 
فوائد النعناع المغلي 

فوائد النعناع المغلي للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد النعناع المغلي:

  • يعد النعناع المغلي من المشروبات المفيدة للجهاز الهضمي، فهو يساعد على تهدئة المعدة والتقليل من الغازات والانتفاخ، كما أن المنثول الموجود في النعناع يعزز حركة الأمعاء ويعمل كمضاد للتقلصات المعوية، مما يساهم في علاج مشاكل مثل عسر الهضم والإمساك.
  • النعناع يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض.
  • يساعد النعناع المغلي أيضا في مقاومة الالتهابات البكتيرية والفيروسية، مما يجعله مشروب مفيد خاصة في موسم البرد والإنفلونزا.
  • يعد النعناع من العلاجات الفعالة للتخفيف من الصداع،حيث يساعد المنثول الموجود في النعناع المغلي على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر، مما يساهم في تقليل حدة الصداع، خاصة الصداع الناتج عن التوتر أو الجيوب الأنفية.
  • يساهم النعناع المغلي في تحسين صحة الجهاز التنفسي، فهو يعمل على فتح المجاري الهوائية وتخفيف أعراض البرد والسعال، مما يجعله مشروب مثالي للأشخاص الذين يعانون من احتقان الأنف أو الربو، كما أن له خصائص مهدئة للحلق المتهيج.
  • تناول النعناع المغلي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق.
  • يساهم في تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب بعد يوم طويل أو شاق.
  • يحتوي النعناع المغلي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يساعد في الوقاية من مشاكل الجلد مثل حب الشباب، كما أن شربه يمكن أن يساهم في تحسين لون البشرة وحمايتها من الأمراض الجلدية.
  • النعناع المغلي يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على مركبات تساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.
txt

فوائد الفاصوليا الخضراء، لصحة قلبك وعظامك

txt

فوائد الجزر، يحمي من السكتات الدماغية والقلبية والسرطان ويقوي النظر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

النعناع المغلي النعناع فوائد النعناع المغلي فوائد النعناع المغلي للصحة الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الأفوكادو، يقوي العظام ويعزز صحة القلب وينقص الوزن

فوائد عصير الرمان، يحمي جسمك من الأورام السرطانية ويقوي مناعتك

فوائد الصمغ العربي، يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية ويعزز صحة الكبد

فوائد الزنجبيل مع الليمون، مشروب سحري لصحتك وجمالك

الأكثر قراءة

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس بالأسواق

أغراهم بالأرباح ولهف 2 مليون، كيف أوقع موظف وزوجته ونجله المواطنين في فخ تجارة الذهب بشبرا

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

تطور جديد في سعر النفط وسط توقعات بشح المعروض

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

هل يقطع شيخ الأزهر زيارته الخارجية لتشييع جنازة شقيقته؟

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

منوعات

المزيد

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads