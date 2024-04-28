فوائد النعناع المغلي، يساعد فى علاج التهابات الحنجرة ويعزز من صحة الجهاز التنفسي

فوائد النعناع المغلي، النعناع المغلي من المشروبات العشبية الشهيرة التى اعتادنا على تناولها منذ الصغر، وكانت الجدات تقدمه كعلاج لآلام المعدة.

وفوائد النعناع المغلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية وكان يستخدم فى الطب القديم ويدخل فى صناعة بعض الأدوية وله نكهة مميزة.

أهمية النعناع المغلي

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن النعناع المغلي من المشروبات الدافئة الشهيرة التى لها فوائد علاجية عظيمة عرفت على مدار التاريخ وهو عشب عطرى يستخدم كنوع من التوابل أو يقدم كمشروب دافيء أو يستخدم كمنكه الشاى مثلما يفعل المصريون، وكان يستخدم فى الطب القديم.

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وأضاف السيد، أن النعناع المغلي يقوى المناعة واشتهر بفاعليته فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا وتهدئة الأعصاب وتنظيم عملية الهضم وعلاج الإمساك ويدخل فى صناعة بعض الأدوية.

عناصر غذائية مهمة موجودة في النعناع المغلي

وتابع، أن النعناع المغلي له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين ه وفيتامين د، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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فوائد النعناع المغلي

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد النعناع المغلي التى تدفعنا لتناوله:-

يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يرفع من من كفاءة الجهاز التنفسي حيث أن رائحة النعناع القوية تفتح الممرات الهوائية وتسبب الراحة عند التنفس.

ينشط الجسم لأنه يساعد على مرور الدورة الدموية بالجسم.

يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحنجرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويرفع كفاءة الرئتين.

يعالج الانتفاخات والغازات ويطهر المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ما يساعد فى إنقاص الوزن.

يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يساعد على علاج السعال ويطرد البلغم ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات، ما يساعد على علاج التهابات الجهاز التنفسي.

مسكن قوى لآلام المعدة والمفاصل.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لقدرته على قتل البكتيريا الموجودة بالفم المسببة لهذه الرائحة.

يساعد فى علاج الغثيان لدى المرأة الحامل خلال أشهر الحمل الأولى.

يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم.

يساعد في علاج اضطرابات القولون العصبي.

يخفض مستوى ضغط الدم ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ما يساعد في مقاومة الاكتئاب.

يساعد فى تنشيط المخ ورفع معدلات التركيز.

يساعد فى مقاومة وعلاج أمراض السرطان خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، ويخفف من حدة العلاج الكيميائي.

يساعد فى تخفيف الاحتقان فى القصبات الهوائية والرئتين ما يسرع من شفاء أى إصابة بهما.