فوائد النعناع المغلي، يعزز صحة الفم ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد النعناع المغلي، النعناع المغلي من المشروبات الطبيعية الشهيرة التى لها مذاق مميز وخصائص عديدة أبرزها تهدئة الأعصاب وراحة المعدة.

وفوائد النعناع المغلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث كان يستخدم فى الطب القديم وحاليًّا يدخل فى صناعة بعض الأدوية وينصح الأطباء بتناوله.

أهمية النعناع المغلي

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن النعناع المغلي هو مشروب عشبي شائع يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وقد استخدم منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

فوائد النعناع المغلي

فوائد النعناع المغلي للصحة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، أن من فوائد النعناع المغلي:-

يحتوي النعناع على مركبات تساعد في تهدئة العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، مما يخفف من التقلصات والانتفاخ والغازات، وتحسين عملية الهضم وتخفيف حدة أعراض القولون العصبي.

النعناع المغلي يمكن أن يساهم في تخفيف الصداع، حيث يحتوي النعناع على مادة المنثول، التي لها تأثير مهدئ يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والضغط العصبي الذي قد يسبب الصداع، وشرب كوب من النعناع المغلي أو استنشاق بخاره يمكن أن يخفف من حدة الصداع النصفي والصداع التوتري.

يعمل النعناع المغلي كمضاد للاحتقان.

استنشاق بخار النعناع المغلي يمكن أن يفتح الممرات التنفسية ويساعد في تخفيف احتقان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية. هذا يجعل النعناع مفيدًا جدًا خلال فترات نزلات البرد والإنفلونزا.

النعناع المغلي يمكن أن يعزز صحة الفم.

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في قتل الجراثيم التي تسبب تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

شرب النعناع المغلي أو استخدامه كغسول فم يمكن أن يحافظ على نظافة الفم ويمنع التهابات اللثة.

يساعد النعناع المغلي في تحسين جودة النوم، حيث يحتوي النعناع على خصائص مهدئة تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر، مما يسهل عملية النوم العميق والمريح، ويمكن أن يكون شرب كوب من النعناع المغلي قبل النوم جزءًا من روتين النوم الصحي.

النعناع المغلي مفيد للبشرة، عند استخدامه كغسول للوجه أو كعنصر في الأقنعة الطبيعية، ويمكن أن يساعد في تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات والحكة، كما يمكن أن يساعد في تقليل حب الشباب والبثور بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

يساعد النعناع المغلي في تحسين الصحة العامة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، وتحتوي أوراق النعناع على مركبات تعمل على مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.