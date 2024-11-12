فوائد الجزر، يحمي من السكتات الدماغية والقلبية والسرطان ويقوي النظر

فوائد الجزر، الجزر من الخضراوات الشهيرة بلونها المميزة ومذاقها وتستخدم فى الطهى وعمل الحلوى والمربى وله عشاق كثيرون.

وفوائد الجزر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الجزر

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجزر من الخضروات التي تشتهر بفوائدها الصحية العديدة، ويعد من الأغذية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي بشكل منتظم، ويعتبر الجزر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز الصحة العامة.

فوائد الجزر للصحة

فوائد الجزر للصحة

وأضافت أن من فوائد الجزر:-

تحسين صحة العينين، ويعود ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "أ" الذي يأتي بشكل أساسي من البيتا كاروتين الموجود في الجزر، ويعمل فيتامين "أ" على تعزيز الرؤية الليلية والحد من مشاكل العين المختلفة مثل جفاف العين والضمور البقعي الذي يصيب كبار السن.

يحتوي الجزر على الألياف الغذائية التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وفيتامين "سي"، التي تحارب الجذور الحرة وتساهم في الوقاية من أمراض القلب.

تناول الجزر بانتظام يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

الجزر غني بفيتامين "سي"، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مقاومة الالتهابات والأمراض، هذا الفيتامين مهم أيضًا في تعزيز صحة الجلد وتجديد الخلايا، وهو ما يساعد على حماية الجسم من العدوى.

يعد الجزر من المصادر الممتازة للألياف الغذائية التي تلعب دور مهم في تحسين عملية الهضم، والألياف الموجودة في الجزر تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الألياف الموجودة في الجزر تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

يحتوي الجزر على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تلعب دور في الوقاية من السرطان.د، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الجزر بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الرئة والمعدة.

يحتوي الجزر على فيتامين "أ" وبيتا كاروتين، وهما من العناصر التي تساهم في تحسين صحة البشرة وحمايتها من العوامل البيئية الضارة، وهذا يمكن أن يساعد في الوقاية من التجاعيد المبكرة والبقع الداكنة، كما أن الجزر له خصائص مرطبة للبشرة، مما يجعلها تبدو أكثر إشراقًا ونضارة.

يعمل الجزر على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي عند مضغه، ويعد من أفضل الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الفم، حيث يساعد الجزر في تحفيز إنتاج اللعاب الذي يساهم في تقليل البكتيريا في الفم ويحمي الأسنان من التسوس.