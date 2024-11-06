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نتائج أولية: ترامب يتقدم على هاريس في ولايتي كنتاكي وإنديانا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أظهرت النتائج الأولية في أصوات ولايتي كنتاكي وإنديانا، تقدم كبير للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

 

تقدم ترامب على هاريس

وتقدم دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية 2024، على منافسته مرشحة الحزب الجمهوري كامالا هاريس، في ولايتي كنتاكي وإنديانا.

وحصل ترامب في التصويت الشعبي العام لكنتاكي على نسبة 65.14% من الأصوات مقابل 33.47% لهاريس.

 

كما حصل ترامب على 70% من الأصوات في ولاية كنتاكي مقابل 27% اختاروا هاريس وفقًا للمؤشرات الأولية.

يذكر أن التيار الجمهورية يعول بشكل كبير على ولايتي كنتاكي وإنديانا، وليس من المفاجئ حصول ترامب على النسبة الأكبر من الأصوات.

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استطلاع رأي لشبكة سي بي إس: 88% من مؤيدي هاريس واثقون بنزاهة الانتخابات مقابل 47% من مؤيدي ترامب

وكشف استطلاع رأي لشبكة سي بي إس أن 88% من مؤيدي كامالا هاريس واثقون بنزاهة الانتخابات مقابل 47% من مؤيدي دونالد ترامب.

 

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