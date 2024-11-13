حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة

غزة الآن، اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتواطؤ في "حرب إبادة" في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح واشنطن بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي بشأن مستوى المساعدات المقدمة للقطاع.



وأدانت حماس في بيان، مزاعم واشنطن حول "اتخاذ إسرائيل تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة"، وذكرت في بيان أن هذه التصريحات تمثل "تأكيدًا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس (جو) بايدن في الحرب الوحشية للإبادة ضد شعبنا".

إسرائيل لم تنتهك القانون الأمريكي

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زعمت إن إسرائيل حققت تقدمًا جيدًا، لكنه محدود في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشارت إلى أنها لن تفرض قيودا على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل كما هددت قبل شهر إذا لم يتحسن الوضع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، أمس الثلاثاء، إن التقدم الذي تحقق حتى الآن يجب استكماله ومواصلته، لكننا "في هذا الوقت لم نقم بإجراء تقييم يفيد بأن الإسرائيليين انتهكوا القانون الأمريكي".



وأضاف أن القانون يطلب ممن يتلقون الأسلحة الأمريكية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة تقديم هذه المساعدات.

ومن جهتها، أبلغت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن إسرائيل "اتخذت خطوات مهمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة".

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "يجب ألا تتبع إسرائيل سياسة التهجير القسري ولا التجويع في غزة".