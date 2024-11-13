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خارج الحدود

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط

دونالد ترامب وستيفن
دونالد ترامب وستيفن ويتكوف، فيتو

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية ستيفن ويتكوف ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وكان ويتكوف شريك ترامب المعتاد في لعبة الجولف وكان يُنظر إليه على أنه قناة لمجتمع الأعمال اليهودي خلال حملته الرئاسية الفائزة، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن ويتكوف "يعتبر قائدًا يحظى باحترام كبير في مجال الأعمال والأعمال الخيرية، وقد جعل كل مشروع ومجتمع شارك فيه أقوى وأكثر ازدهارًا".

وقال ترامب في بيان، إن "ويتكوف سيكون صوتًا لا يلين من أجل السلام، وسيجعلنا جميعًا فخورين" وفق تعبيره.

وستيفن تشارلز ويتكوف، هو من مواليد 15 مارس 1957، وهو مستثمر عقاري أمريكي ومالك عقارات ومؤسس مجموعة ويتكوف.

وولِد ويتكوف لعائلة يهودية في برونكس ونشأ في بالدوين هاربور، في نيويورك، وهو ابن مارتن ولويس ويتكوفن حيثُ كان والده صانع معاطف نسائية في مدينة نيويورك.

وحصل ويتكوف على دكتوراه في القانون من جامعة هوفسترا، وعمل في شركة محاماة العقارات "دراير آند تراوب"، حيث كان أحد عملائه دونالد ترامب.

ولدى يتكوف ممتلكات تجارية في جنوب فلوريدا، وفقًا لما ذكر موقع "palmbeachpost".

واستثمرت شركة "ويتكوف" في مشروع تطوير "بانيان كاي" السابق في مدينة ويست بالم بيتش، الواقعة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

وتعتبر شركة "ويتكوف"، وهي مستثمرة عقارية، مالكة منتجع "بانيان كاي" للغولف في ويست بالم بيتشن بحسب الموقع.

وقد شهد المشروع سلسلة من التقلبات والبدايات المتقطعة على مدار عقد من الزمان تحت ملكية كيانات سابقة.

وكان ويتكوف مع الرئيس المنتخب ترامب، عندما تعرض المرشح الجمهوري لمحاولة اغتيال في فلوريدا.

وأشار الموقع إلى أن يتكوف حضر فعالية كبرى لجمع التبرعات لصالح ترامب في بالم بيتش في أوائل شهر أبريل الماضي، حيث جمعت الفعالية 50 مليون دولار.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستيفن ويتكوف لعبة الجولف مستثمر عقاري أمريكي بانيان كاي

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