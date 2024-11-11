أخبار الرياضة اليوم: إمام عاشور يرد على أنباء تهربه من المنتخب وادعاء الإصابة.. تفاصيل مكان وموعد قرعة كأس العالم للأندية 2025.. رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

رد إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي، على ما تردد في الفترة الماضية حول تهربه من معسكر منتخب مصر وادعاء الإصابة.

وقال إمام عاشور عبر قناة النادي الأهلي: “مين لاعب في مصر هيجيله منتخب مصر ويرفضه أو يدعي الإصابة”.

وأضاف: “أي حد يتمنى يلبس تيشرت المنتخب، فيه ناس اتصابت ومراحتش ومحدش اتكلم عليها، اشمعنا إمام بيتحط في أي جملة”.

وتابع: “هتقولي عشان مش بتشارك، أنا مع فيتوريا مكنتش بشارك وكنت بديل، ولما لعبت وقعت على دماغي قبل كدة، كنت مصمم ألعب وقولت أكتبلكم تعهد على نفسي وأكمل”.

تتجه أنظار نخبة أندية العالم إلى مدينة ميامي، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 حيث تستضيف المدينة الأمريكية مراسم قرعة مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية FIFA.

تنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

وجه اللبناني الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف فريق ليفربول، مساء اليوم الإثنين، رسالة غير مباشرة لإدارة الريدز بشأن مستقبل الفرعون.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد، حتى هذه اللحظة.

برز اسم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروش المجري من جديد ضمن أولويات النادي الأهلي لضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب كأس العالم للأندية.

وقال موقع “فوتبول تونيزيان” التونسي، إن الأهلي أعاد اهتمامه باللاعب محمد علي بن رمضان من أجل ضمه في الانتقالات الشتوية، وأن اللاعب يبقى هدفا رئيسيا لإدارة الأهلي.

شهد اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات اتحاد الكرة اليوم الإثنين 11 نوفمبر، عدم تقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في خوض الماراثون الانتخابي بالجبلاية للحصول على عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم في الدورة القادمة والتى تستمر أربع سنوات تنتهي في العام ٢٠٢٨.

أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات قرعة الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس مصر.

وتنص اللائحة على أن النادي المذكور، أولا عليه دفع بدلات الحكام وارتداء الزي التقليدي بينما على النادي الآخر ارتداء الزي المخالف.

يتوجه محمد هيثم مهاجم فريق الأهلي مواليد 2007 إلى ألمانيا يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري، لزيارة الطبيب الألماني بارال من شون كلينيك في مدينة ميونيخ، للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في صابونة الركبة قبل أسبوعين.

قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك جلسة تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومارسيل كولر مطلع الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على خطة تدعيمات الفريق فى موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وضع الإنجليزي أوفي إيجاريا شرطا قبل المجيء إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال المصدر أن أوفي إيجاريا اشترط على إدارة الزمالك أن يمضي على العقد ويحصل على مقدم التعاقد قبل المجيئ إلى القاهرة تجنبا لما حدث المرة الأخيرة.

وكان إيجاريا خضع للاختبار لمدة يومين في الزمالك منذ شهر قبل أن يرفض الزمالك التعاقد مع اللاعب.

تصدر عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

وأعلنت شبكة "هوسكورد" العالمية التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني، حيث يشارك بها عمر مرموش، بعدما قاد فريقه فرانكفورت للفوز على شتوتجارت 3 / 2، حيث سجل هدفا بطريقته رائعة من ركلة حرة.