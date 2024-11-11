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رياضة

أعلى تقييم، عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

تصدر عمر مرموش نجم منتخب مصر وأرنتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

وأعلنت شبكة "هوسكورد" العالمية التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني، حيث يشارك بها عمر مرموش، بعدما قاد فريقه فرانكفورت للفوز على شتوتجارت 3 / 2، حيث سجل هدفا بطريقته رائعة من ركلة حرة.

وجاء عمر مرموش في صدارة تقييم شبكة “هوسكورد” متفوقا على جميع اللاعبين، بواقع 9.1 / 10.

 

التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني

وجاء التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: فريدريك رونو (يونيون برلين).

خط الدفاع: جوشوا فاجنومان (شتوتجارت)، دينيس فافرو (فولفسبورج)، ماثياس جينتير (فرايبورج)، ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت).

خط الوسط: أنتوني كاسي (ماينز)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، نديم أميري (ماينز)، كريس فيهريش (شتوتجارت).

خط الهجوم: عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، فيل هاريس (هولشتاين كايل).

فرانكفورت يحدد موقفه من بيع عمر مرموش في يناير

فيما كشف ماركوس كروشه، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، عن خطة النادي الألماني تجاه مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم الفريق.

وتألق عمر مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم حتى الآن، حيث شارك في 16 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين، في جميع المسابقات.

 

موقف فرانكفورت من بيع عمر مرموش في الميركاتو الشتوي 

وأكد كروشه، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هدفنا هو الحفاظ على عمر مرموش وعلى الفريق حتى نهاية الموسم، يجب ألا يكون هناك أي إضافات أو مغادرة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى نتمكن من الحصول على مركز جيد في الدوري الألماني".

وأضاف: "مثل الأندية الأخرى، علينا تحقيق إيرادات النقل، وإذا جاء نادي ودفع ما نريد، فنحن دائمًا منفتحون على السماح للاعب بالرحيل، لكننا الآن نريد أن نلعب كرة قدم ناجحة، وهدفنا هو الحفاظ على تماسك الفريق حتى الصيف".

وختم: "يتمتع مرموش بتقنية تسديد جيدة جدًا، وهذا هو نتيجة العمل التدريبي الجاد والثقة التي تحتاجها".

آينتراخت فرانكفورت يحدد موقفه من بيع عمر مرموش في يناير

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