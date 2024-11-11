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رياضة

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

إيجاريا
إيجاريا

وضع الإنجليزي أوفي إيجاريا شرطا قبل المجيء إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال المصدر أن أوفي إيجاريا اشترط على إدارة الزمالك أن يمضي على العقد ويحصل على مقدم التعاقد قبل المجيئ إلى القاهرة تجنبا لما حدث المرة الأخيرة.

وكان إيجاريا خضع للاختبار لمدة يومين في الزمالك منذ شهر قبل أن يرفض الزمالك التعاقد مع اللاعب.

وينتظر الزمالك قرار اتحاد الكرة بشأن قانونية قيد إيجاريا بدلا من سامسون أكينيولا الذي تم فسخ عقده.

كل ما تريد معرفته عن أوفي إيجاريا

وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات عن  أوفي إيجاريا بعد اقترابه من صفوف الزمالك.

أوفي إيجاريا من مواليد 18 نوفمبر عام 1997 أي يبلغ من العمر 27 عاما تقريبا ويبلغ طوله 188 سم ويلعب في مركز الجناح ووسط الملعب.

يمتلك أوفي إيجاريا الجنسيتين النيجيرية والإنجليزية ولكنه مثل منتخب إنجلترا في جميع المراحل السنية للناشئين والشباب للأسود الثلاثة وحقق معهم لقب كأس العالم للشباب.

سينضم للزمالك في صفقة انتقال حر حيث أنه لا يلعب لأي ناد منذ يناير الماضي بعد رحيله عن فريق ريدنج الإنجليزي.

بدأ  أوفي إيجاريا مسيرته في أكاديمية أرسنال ثم تدرج في ناشئين ليفربول قبل أن يلعب للفريق الأول في الريدز وشارك في 8 مباريات تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

 

لعب إيجاريا أيضا لأندية سندرلاند ورينجرز قبل أن يحط الرحال في ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وفي مسيرته الاحترافية بشكل كامل خاض 205 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 17 هدفا.

آخر مباراة شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.

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