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رياضة

لاعب الأهلي يسافر إلى ألمانيا للعلاج

أهلي 2007
أهلي 2007

يتوجه محمد هيثم مهاجم فريق الأهلي مواليد 2007 إلى ألمانيا يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري،  لزيارة الطبيب الألماني بارال من شون كلينيك في مدينة ميونيخ، للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في صابونة الركبة قبل أسبوعين.

ويأتي سفر محمد هيثم بناءً على تنسيق كامل مع طبيب النادي الأهلي حازم عبدالرحمن، وكل من الدكتور محمد أبوالعلا، مصطفى صدقي من الجهاز الطبي للمنتخب، والذين يتابعون حالة اللاعب.

 وسبق أن سافر اللاعب عقب إصابته مباشرًة إلى ألمانيا، ورفض الطبيب الألماني حينذاك إجراء أي عمليات جراحية له، وأكد  أن حالته مطمئنة ولا تحتاج إلا للعلاج التحفظي في وجود ركبة لتثبيت "الصابونة" لمدة شهرين بحد أقصى.

ويمكث مهاجم الأهلي في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع لتنفيذ إحدى المراحل المهمة من البرنامج العلاجي والتأكيد على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح.

 يذكر أن محمد هيثم من الركائز الأساسية لفريق الأهلي مواليد 2007 ويتمتع بموهبة كبيرة، وحصل مؤخرًا على جائزة أفضل ناشئ  في العام قبل ثلاثة أيام.

 وحرصت إدارة النادي على الاطمئنان على حالة اللاعب، وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية ومساندته حتى يعود للملاعب من جديد.

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الأهلي النادي الأهلي محمد هيثم

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