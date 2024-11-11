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رياضة

رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح

محمد صلاح ورامي عباس،
محمد صلاح ورامي عباس، فيتو

وجه اللبناني الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف فريق ليفربول، مساء اليوم الإثنين، رسالة غير مباشرة لإدارة الريدز بشأن مستقبل الفرعون.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد، حتى هذه اللحظة.

رسالة رامي عباس

وأعاد عباس نشر تغريدة، من الحساب الرسمي للبريميرليج على منصة "إكس"، تفيد بأن صلاح أكثر من ساهم في أهداف بالبطولة، هذا الموسم، حتى الآن.

وعلق عباس على التغريدة قائلا: "أفضل لاعب في العالم".

وجاء تعليق وكيل أعمال صلاح وسط سلسلة من التلميحات من النجم المصري، إلى تأخر ليفربول في العمل على تجديد عقده، رغم توهجه الشديد خلال الموسم الجاري، حيث قاد الريدز إلى التربع على قمة البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

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