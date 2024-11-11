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رياضة

بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

برز اسم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروش المجري من جديد ضمن أولويات النادي الأهلي لضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب كأس العالم للأندية.

وقال موقع “فوتبول تونيزيان” التونسي، إن الأهلي أعاد اهتمامه باللاعب محمد علي بن رمضان من أجل ضمه في الانتقالات الشتوية، وأن اللاعب يبقى هدفا رئيسيا لإدارة الأهلي.

وأضاف الموقع التونسي أن الترجي التونسي أيضا يرغب في ضم محمد بن رمضان، على سبيل الإعارة، حتى نهاية كأس العالم 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، العام المقبل.

وخاض نادي الأهلي فترة طويلة من المفاوضات مع محمد علي بن رمضان من أجل ضمه لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وارتبط محمد بن رمضان، جناح الترجي التونسي السابق ونادي فرينتسفاروتشي المجري الحالي، بالانتقال لنادي الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (2024).

بن رمضان صاحب الـ 25 عامًا لعب مع فريقه المجري هذا الموسم 15 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفين ولم يصنع أي أهداف.

 

لاعب الأهلي يسافر إلى ألمانيا للعلاج 

فيما يتوجه محمد هيثم مهاجم فريق الأهلي مواليد 2007 إلى ألمانيا يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري،  لزيارة الطبيب الألماني بارال من شون كلينيك في مدينة ميونيخ، للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في صابونة الركبة قبل أسبوعين.

ويأتي سفر محمد هيثم بناءً على تنسيق كامل مع طبيب النادي الأهلي حازم عبدالرحمن، وكل من الدكتور محمد أبوالعلا، مصطفى صدقي من الجهاز الطبي للمنتخب، والذين يتابعون حالة اللاعب.

 وسبق أن سافر اللاعب عقب إصابته مباشرًة إلى ألمانيا، ورفض الطبيب الألماني حينذاك إجراء أي عمليات جراحية له، وأكد  أن حالته مطمئنة ولا تحتاج إلا للعلاج التحفظي في وجود ركبة لتثبيت "الصابونة" لمدة شهرين بحد أقصى.

ويمكث مهاجم الأهلي في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع لتنفيذ إحدى المراحل المهمة من البرنامج العلاجي والتأكيد على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح.

 يذكر أن محمد هيثم من الركائز الأساسية لفريق الأهلي مواليد 2007 ويتمتع بموهبة كبيرة، وحصل مؤخرًا على جائزة أفضل ناشئ  في العام قبل ثلاثة أيام.

 وحرصت إدارة النادي على الاطمئنان على حالة اللاعب، وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية ومساندته حتى يعود للملاعب من جديد.

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الأهلي محمد علي بن رمضان فرينكفاروش المجري كأس العالم للأندية الترجي التونسي

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