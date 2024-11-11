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رياضة

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر

كاس مصر،فيتو
كاس مصر،فيتو

كأس مصر، أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات قرعة الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس مصر.

 وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

 

 وتنص اللائحة على أن النادي المذكور، أولا عليه دفع بدلات الحكام وارتداء الزي التقليدي بينما على النادي الآخر ارتداء الزي المخالف.

بيراميدز بطل آخر نسخة لكأس مصر

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 بين الأندية المصرية التي سبق لها التتويج بكأس مصر.

وحقق فريق بيراميدز لقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره زد بهدف دون رد  في المباراة التي جمعت بينهما يوم 30 أغسطس الماضي على ستاد برج العرب  في نهائي بطولة كأس مصر.

كأس مصر أقدم بطولة محلية

وتعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية  حيث انطلقت عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوات ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت البطولة مرة أخرى موسم 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، كما توقفت بطولة كأس مصر بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

13 فريق يتوج بكاس مصر عبر تاريخه 

وتوج بكأس مصر 13 فريقًا منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي  في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة.

وفاز الأهلي ببطولة كأس مصر 39 مرة، منها مرتان مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتان بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ست مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري وبيراميدز.

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