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خارج الحدود

حزب الله يعلن مسئوليته عن استهداف 3 مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بالصواريخ

حزب الله يعلن مسؤوليته
حزب الله يعلن مسؤوليته عن استهداف 3 مواقع عسكرية

أعلن حزب الله اليوم مسئوليته عن سلسلة هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية  في شمال إسرائيل.

وأكد الحزب أنه أطلق رشقات صاروخية باتجاه قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمالي حيفا، ومنطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا، إضافة إلى قاعدة شراغا العسكرية شمالي مدينة عكا.

وأفاد بيان الحزب أن هذه الهجمات تأتي ضمن ما وصفه بالرد على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، فيما لم تصدر السلطات الإسرائيلية بيانًا رسميًا حول حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الهجمات حتى الآن. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ما يثير المخاوف من اتساع دائرة المواجهات في المنطقة.

حيفا تحترق وارتفاع عدد الإصابات بسبب صواريخ أطلقت من لبنان

واندلعت النيران في عدد من المركبات، وتسببت صواريخ أُطلقت من لبنان بأضرار مادية كبيرة في مدينة حيفا، بحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية.

وأكدت فرق الإسعاف الإسرائيلية إصابة ثلاثة أشخاص جراء هذه الهجمات، حيث أُصيبوا بشظايا الصواريخ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد أدى القصف إلى تصاعد حالة التأهب في شمال إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

جيش الاحتلال: 90 صاروخا من لبنان تستهدف خليج حيفا وإصابة شخص
 

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن نحو 90 صاروخًا أُطلِقت من الأراضي اللبنانية باتجاه خليج حيفا، على دفعتين، ما أدى إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي للتصدي لهذه الهجمات.

وأكدت مصادر عسكرية أن الهجمات تسببت في حالة من الذعر بين السكان، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل، مما دفع المواطنين إلى الاحتماء في الملاجئ.

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخص واحد نتيجة سقوط أحد الصواريخ على مدينة حيفا، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، ما يزيد من المخاوف حول اتساع دائرة المواجهات في المنطقة.
 

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