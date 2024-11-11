الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجنة المصريين في الخارج بالتنسيقية تُناقش خطة عملها خلال الفترة المُقبلة

تنسيقية شباب الأحزاب،
تنسيقية شباب الأحزاب، فيتو

عقدت لجنة المصريين في الخارج بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لمناقشة محاور عملها وخطتها التنفيذية خلال الفترة المُقبلة، وذلك في إطار إعلان التنسيقية عن الاستراتيجية الجديدة، والتي تضمنت اهتمامًا كبيرًا بملف العلاقات الخارجية لما له من تأثير مُباشر على الساحة السياسية المصرية.

واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية؛ بما يُحقق أهداف التنسيقية، مثل عقد اللقاءات مع الجاليات المصرية والتواصل المستمر مع العلماء وأبناء الجاليات في المناطق المختلفة وعقد لقاءات مباشرة داخل وخارج مصر.

جدير بالذكر أن لجنة المصريين بالخارج في التنسيقية تهتم بالجاليات المصرية في الخارج وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث وربطهم المستمر بالوطن وتبني مشاكلهم وقضاياهم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب لجنة المصريين في الخارج بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المصريين في الخارج

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

من الرياض، 10 رسائل قوية من السيسي للعالم لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر

حفيد أم كلثوم يكشف حقيقة زواجها مرتين

رئيس الوزراء: هدفنا زيادة استثمارات ريادة الأعمال من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاده الـ 64.. 11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads