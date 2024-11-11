برشلونة يعلن تشخيص إصابة لامين يامال

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًّا اليوم الاثنين، كشف من خلاله تفاصيل إصابة لامين يامال لاعب الفريق والتي أبعدته عن مباراة ريال سوسيداد الأخيرة في الدوري الإسباني.

ووفقًا لبيان برشلونة فإن الفحوصات التي خضع لها اللاعب اليوم أوضحت أنه يعاني من التواء في الكاحل الأيمن من الدرجة الأولى.

وأضاف البيان "إنه من المتوقع أن يغيب لامين يامال عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع".

وشهد المباراة وما تبعها حالة جدل كبيرة بسبب إلغاء هدف برشلونة الذي سجله مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 بسبب التسلل عقب العودة لتقنية لـ VAR.

ووفقًا لما جاء بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللجنة الفنية للحكام، أشارت إلى أن لا يوجد أي مجال لوجود خطأ في إلغاء هدف برشلونة، لأن القرار صحيح، ولا يحتاج كل هذا الجدل.

وبحسب المصدر ذاته" فإن تقنية Hawk-Eye ترصد حالات التسلل التي لا يمكن أن يتم رؤيتها بالعين المجردة، لأن تلك الأداة تعتمد على 10 كاميرات إضافية غير المستخدمة في الإنتاج التلفزيوني لتوضيح أي شكوك تتعلق بمواقع اللاعبين.