الإصابة تبعد نجم برشلونة عن منتخب بلاده

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان رسمي عن عدم انضمام روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة إلي معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر وذلك سبب الإصابة.

وتعرض روبرت ليفاندوفسكي للإصابة خلال مشاركته رفقة فريقه برشلونة أمام ريال سوسيداد في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في الدوري الإسباني.

ووفقًا لبيان الاتحاد البولندي فن اللاعب يعاني من إصابة على مستوي الظهر ويحتاج إلى الراحة لمدة 10 أيام مما يؤكد صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب بلاده.

مباراة المنتخب البولندي المقبلة

ويخوض منتخب بولندا مباراة قوية أمام مضيفه منتخب البرتغال يوم الجمعة المقبل ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.