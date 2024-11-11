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رياضة

بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن إصابة لاعب الفريق

برشلونة
برشلونة

زفت تقارير صحفية إسبانية عن خبر سار لجماهير برشلونة بشأن إصابة لاعب الفريق والتي تعرض لها خلال مواجهة  ريال سوسيداد، والتي أقيمت أمس الأحد، في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة أمام ريال سوسيداد، بهدف دون رد بملعب أنويتا، في مواجهة  الفريقين بالجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني "الليجا".  

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، خرج مصابًا بين شوطي مباراة الفريق أمام ريال سوسييداد، بعد تعرضه لضربة قوية بقدمه، كما ظهر وهو يغادر الملعب متاثرًا بالإصابة مما أثار العديد من المخاوف بشأن حجم الإصابة. 

ووفقًا للصحيفة، فإن استبدال دي يونج جاء كاجراء احترازي، حيث لم يتم رصد أي إصابة خطيرة لدى اللاعب، بناء علي التشخيص الذي أكد أن الإصابة عبارة عن كدمة فقط في قدمه اليسرى.

 

وشهد المباراة وما تبعها حالة جدل كبيرة بسبب إلغاء هدف برشلونة الذي سجله مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 بسبب التسلل عقب العودة لتقنية لـ VAR. 

ووفقًا لما جاء بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الجنة الفنية للحكام، أشارت إلى أن لا يوجد أي مجال لوجود خطأ في إلغاء هدف برشلونة، لأن القرار صحيح، ولا يحتاج كل هذا الجدل. 

وبحسب المصدر ذاته" فإن تقنية Hawk-Eye ترصد حالات التسلل التي لا يمكن أن يتم رؤيتها بالعين المجردة، لأن تلك الأداة تعتمد على 10 كاميرات إضافية غير المستخدمة في الإنتاج التلفزيوني لتوضيح أي شكوك تتعلق بمواقع اللاعبين.

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برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني فرينكي دي يونج

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